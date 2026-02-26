北朝鮮の金正恩総書記はアメリカに対し、「核保有国としての地位を尊重し、敵対する政策を撤回すれば仲良くできない理由はない」と述べ、対話の余地があることを示唆しました。【映像】朝鮮労働党の党大会の様子朝鮮中央通信によりますと金総書記は25日まで開かれていた朝鮮労働党の党大会の演説で、アメリカと韓国にそれぞれメッセージを述べました。アメリカへは「我が国の地位を尊重し敵対政策を撤回するなら仲良く過ごせ