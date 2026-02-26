櫻坂46 櫻坂46四期生による新曲『光源』のMUSIC VIDEOの公開と、ストリーミング＆ダウンロード先行配信が2月28日0時に同時に行われることが決定した。【写真】櫻坂46「光源」告知画像この楽曲は、3月11日にリリースする14thシングル『The growing up train』の共通カップリング曲として収録されていることは明らかになっていたが、四期生による楽曲であることが初めて明らかとなった。櫻坂46・四期生は2025年4月に