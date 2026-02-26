2月25日、まとまった雨が降った東海地方。水不足が続く、豊川用水の宇連ダムは、回復したのでしょうか？ 【写真を見る】東海地方でまとまった雨も…宇連ダム貯水率2.3％で水不足の解消ならず 今後“農業用水”の需要高まり貯水率0%に備え“渇水対策”の工事も きのうの東海地方は広い範囲で雨が降り、降り始めからの雨量は、名古屋で18ミリ、新城市で34ミリなどと、各地でことし一番のまとまった雨になりました。 （桜沢信司気