◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、１〜３着馬に皐月賞の優先出走権）１週前追い切り＝２月２６日、美浦トレセン前走の東京スポーツ杯２歳Ｓで３着だったライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は、美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。僚馬の真ん中で折り合いよく脚をためると直線では追われてしぶとく脚を伸ばし、内ニシノティアモ（５歳オ