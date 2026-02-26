【金曜日から土曜日の雨や雪の予想】金曜日は、西から雨の範囲が広がるでしょう。九州では昼前後から広く雨が降り、四国や中国地方も午後は雨の範囲が広がる予想です。沖縄県や鹿児島県では、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る所があるでしょう。また、北日本の太平洋側では、夜は雨や雪が降る所があり、特に土曜日へと日付が変わってからは、北海道では道東で大雪の所も出てきそうです。湿った雪が降るため、なだれや屋根からの