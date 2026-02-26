◇練習試合ロッテ18―4チェコ代表（2026年2月26日都城コアラのマーチスタジアム）ロッテ打線が19長短打で18点を奪って大勝した。育成ドラフト3位の杉山（愛知学院大）が1番・中堅、ドラフト4位の桜井（昌平）が2番・三塁、同6位の岡村が6番・指名打者とスタメンに新人3人が名を連ね、フル出場。杉山が6打数1安打2打点、桜井が6打数3安打5打点、岡村も2打数1安打3打点と活躍した。フレッシュな新人たちの躍動に、サブロー