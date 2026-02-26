スタジオには気象予報士の平島さんです。春の訪れを告げるウメの花が、富山県内各地で咲いています。撮影してきました。富山市蓮町の馬場記念公園です。およそ30本のウメが植えられています。紅梅や白梅が咲き誇っていますね。近づくとほのかに甘い香りが漂っていました。1時間ほど撮影していたのですが、その間にもウメの花を見ようと、多くの人が訪れていました。南砺市から来たカメラが趣味だという夫婦は、ウメにレンズを向け