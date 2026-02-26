「屋根が腐っている」などと嘘をつき、リフォーム代金をだまし取ろうとした疑いなどで男2人が逮捕されました。リフォーム会社元社員の増永絢大容疑者（29）と高橋翼容疑者（26）は2024年9月、神奈川・小田原市に住む40代の女性宅を訪れ、必要のない工事契約を結び、代金約10万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。警察によりますと、増永容疑者らは飛び込み営業の手口で女性宅を訪れ、「屋根が腐っちゃって一部分が浮いて