先月、泥酔して転倒し「おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました」と報告していた、声優の三ツ矢雄二さんが自身のXを更新。現在の状況について綴りました。 【写真を見る】先月、転倒し大けが・鼻を骨折【 三ツ矢雄二 】 「だんだん回復して来ました。まだ、頭はジンジン痛いけど。おでこの左側にでっかい傷跡が残ってます」現況を報告三ツ矢雄二さんは「だんだん回復して来ました。」と、報告。&#