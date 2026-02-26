国がきょう発表した人口動態統計の速報値によりますと、富山県内で去年生まれた赤ちゃんは5423人で、速報値での比較で統計史上最少を更新しました。厚生労働省が発表した速報値によりますと、去年、県内で生まれた外国人を含む赤ちゃんの数は5423人で、前回の速報値に比べて4人減りました。13年連続で、統計史上最少を更新しています。県の人口未来課は、経済的な不安のほか、結婚に関する価値観の変化を背景とした晩婚化、未婚化