30年に一度といわれる記録的な雨不足。群馬・富岡市では深刻化する水不足の影響で、24日から富岡市内の17の公園、36か所で水道の利用が休止しました。富岡市は2月18日に渇水対策本部を設置して、節水を呼びかける事態に。市内にある温泉施設でも節水対策が始まりました。妙義ふれあいプラザ 妙義温泉｢もみじの湯｣では、3月1日から人気の露天風呂が終日休業。また、通常の休館日（月曜日）に加え、木曜日も臨時休館を決めました。露