トヨタ「最新シエンタ」注文殺到で“入手困難”に!?2025年8月、トヨタの人気コンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良モデルが発売されました。発売から半年が経過した2026年2月中旬に関東地方にあるトヨタ販売店にて、シエンタの近況を伺うと、「2025年11月以降、順調に納車が進みました」と手応えを語ります。【画像】超カッコいい！ これが注文殺到の「シエンタ」です！（30枚以上）販売店スタッフのコメントを裏付ける