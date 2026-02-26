俺（タクヤ）には、妻のエリと2才の息子・カナタがいる。俺はこれまでずっと育児から逃げ、家事だけをしていた。家事が得意な夫でエリも助かっているだろうと思い込んでいた。しかしエリからは離婚を突きつけられてしまう。母や義母に諭され、俺ははじめて自分の過ちに気付いた。心の底から謝罪すると、エリは俺にやり直すチャンスをくれた。生まれ変わった俺を見てもらわなくては。俺はそう思って、育児にも積極的に関わるように