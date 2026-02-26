わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第6話積極的なケンシンくん【編集部コメント】あらら〜……。子どもを通じて親にまで伝わるほど、ケンシンくんはリカちゃんに懐いているのですね。幼児期は集団生活を送ることで、自分の意見が必