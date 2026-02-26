「ビジネス交流会」が２６日、群馬県伊勢崎市で開かれ、県内外の企業が出展し活発な交流が行われました。 ビジネス交流会は、伊勢崎商工会議所青年部が毎年開いている仕事をテーマにしたイベント「ＷＯＲＫＷＯＲＫフェス」の一環で開かれたもので、日本商工会議所青年部全国大会の関連行事です。 会場には、製造業やＩＴ関連企業など、県内外から２７社がブースを出展し、業種の枠を超えて交流を深めました。ＡＩを