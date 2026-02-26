ひなまつりに合わせ、７０００体を超えるひな人形を展示する恒例のイベントが、群馬県沼田市の老神温泉で開かれています。 特設のひな段に所狭しと並ぶ華麗なひな人形。「びっくりひな飾り」と名付けられたイベントは春の観光シーズンを盛り上げようと、老神温泉観光協会が沼田市の利根沼田会館を会場に毎年開いているもので、今年で１３回目です。 人形の生産が盛んな埼玉県鴻巣市から、５００体の人形が贈られたことがき