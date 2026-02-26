群馬県が設置を目指す「デジタルクリエイティブスクール」について、山本知事は、最も早くて２０２７年度の開校を想定しているとの考えを示しました。 これは２６日の県議会一般質問で、自民党の矢野英司議員の質問に答えたものです。県では大学生世代以上を対象に、映画・ドラマ、アニメ、ゲームの３分野で、実践的な技術や学術を学べる「デジタルクリエイティブスクール」の設置を目指しています。山本知事は