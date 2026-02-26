来月２０日から群馬県高崎市ではじまる映画祭のラインナップが発表されました。最優秀作品賞の「ふつうの子ども」など５５作品が上映されます。 ことしで３９回目を数える高崎映画祭では、最優秀作品賞を受賞した呉美保監督の「ふつうの子ども」など５５作品が上映されます。１７作品を上映する邦画部門には、社会問題に目を向けた作品からパーソナルな視点で描かれた作品まで、幅広く取り揃えられています。また、高崎や県