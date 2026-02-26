群馬県庁 去年、群馬県内で生まれた子どもの数は９９４８人で、初めて１万人を割ったことが厚生労働省のまとめで分かりました。 厚生労働省が２６日に発表した人口動態統計の速報値によりますと、去年、県内で生まれた子どもの数は外国人も含めて９９４８人でした。前の年より３２８人減って過去最少を更新し、初めて１万人を割りました。また、死亡数が出生数を上回る「自然減」は、１万７８６１人で過去最多となりました