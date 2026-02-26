全国的な渇水により各地で水不足が深刻化しています。群馬県富岡市では現在、入浴施設や公園などの水飲み場の利用を制限しています。 雨が少ない影響で富岡市は２４日から、市が管理する公園や、市営住宅の広場にある水飲み場など、３９か所の利用を休止しました。市によりますと、１週間で約４０トンの節水効果があるということです。 入浴施設を備えた市内のコミュニティセンターは、来月１日から休館を決めました。また