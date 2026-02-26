JAえちご中越は、プロレスラーに大口れんこんとコシヒカリをプレゼント。関係者は、パワーアップに役立ててほしいとしています。 長岡市の農産物直売所を訪れた新日本プロレスの後藤洋央紀選手。3月にアオーレ長岡で開催される『NEW JAPAN CUP』という大会を前に、JAえちご中越から激励を受けました。 ■新日本プロレス 後藤洋央紀選手 「もっと寒いかなと思っていたが、意外と天候もよくて天気も良くて