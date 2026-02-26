安芸郡坂町は2018年の西日本豪雨で大きな被害を受けました。そこで暮らす小学生たちが、大手企業と手を組み、防災セットを考案しました。■垂直避難チーム「家族を守る防災セット」無印良品の商品を組み合わせた防災セットづくりに取り組んだのは、坂町の小屋浦小学校の5年生11人です。半年間をかけて、地域の防災士から防災について学び、西日本豪雨で被災した人に必要な物を聞くなどして2種類の防災セットが完成しました。