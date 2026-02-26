＜ニュージーランドオープン初日◇26日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞昨年の「日本オープン」を制した片岡尚之は4月の海外メジャー「マスターズ」出場が控えている。ニュージーランドで迎えた2026年初戦は、悪天候の中でも4バーディ・1ボギーの「68」をマーク。暫定15位タイで初日を終えた。〈写真〉優勝プロが教える！高い