＜HSBC女子世界選手権初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞前日のプロアマを体調不良で欠場した古江彩佳は、無事に初日を完走。首位と5打差の1アンダー・18位という好位置につけたが、ホールアウト後には「食あたりでした」と明かした。【かわいい】親子かな？コースに珍獣出現「ホンダLPGAタイランド」を24位で終えた日曜日の夜、突然のおう吐に見舞われた。月曜日は早朝からシンガポールに移動。