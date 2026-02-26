サッカー元日本代表FWで、「カズ」の愛称で親しまれるJ3福島ユナイテッドFCの三浦知良が26日、59歳の誕生日を迎えた。福島市内で59本の赤いバラの花束と似顔絵が描かれたケーキで祝われた後に取材に応じ「新しい夢のあるゴールを挙げることができたらいい。そのために努力していきたい」と語った。2011年に東日本大震災の復興支援慈善試合で決めた得点は今も多くの人の記憶に残っている。震災から15年の節目に福島でのプレーを