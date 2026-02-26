ラグビー・リーグワン1部のBL東京は26日、新入団選手5人を発表した。PR小柳竜晟（東海大）、SH高橋佑太朗（筑波大）、CTB時任凜空（福岡工大）、CTBアダム・タマティ（東洋大）、UTB伊藤和樹（大東大）の5人が新たに加入。時任を除く4人はこの日、東京都府中市内で行われた会見に出席した。SH高橋佑太朗は、筑波大の主将として今年度の関東大学対抗戦準優勝に貢献。対抗戦では大学日本一の明大や帝京大からも白星を挙げるなど