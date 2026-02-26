1100万円の詐欺被害です。SNS型投資詐欺の被害にあったのは、石川県加賀市に住む60代の女性です。警察によりますと、女性は去年11月、動画配信サイトを通じて知り合った人物らから「優良株について学べる」などと言われ、SNSでやり取りを開始。その後、女性はうその投資話を持ち掛けられ、複数回にわたって現金を送金し、合計1100万円をだまし取られたということです。警察では、知らないアカウントや会ったことのない相手の話は信