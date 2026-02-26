ミラノ・コルティナ五輪が閉幕したなか、ロシアフィギュアスケート界の重鎮が大会を?総括?した。今大会でロシア勢は国の代表としての参加を許されず、個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場。フィギュアでは女子のアデリア・ペトロシャン、男子のピョートル・グメニクが出場したが、期待されたメダルには届かなかった。ロシアメディア「ＭａｔｃｈＴＶ」は、同国フィギュア界の名伯楽として知られるタチアナ・タラソワ氏に「五