「ゾンビたばこ」と呼ばれる危険ドラッグを販売目的で所持していたとして、佐賀県唐津市の20代の男女2人が逮捕されました。医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたのは、唐津市の自称運送業、増本大晟容疑者（26）とアルバイトの柴田優梨容疑者（24）です。警察によりますと、2人は4日、増本容疑者の自宅で、“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を含む液体およそ80グラムを販売目的で所持した疑いです。増