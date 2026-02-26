日本時間１９時００分にユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者信頼感指数（確報値）（2月）19:00 予想-12.2前回-12.2（ユーロ圏消費者信頼感)