ドル指数は低下後、プラスに転じる＝ロンドン為替 ドル指数は、低下したあとプラスに転じている。東京午前は前日ＮＹ終値９７．７０付近から９７．４８９まで低下した。しかし、その後は下げ渋りとなり、ロンドン序盤には９７．７４６とＮＹ終値を上回る動きとなっている。 東京午前にはドル円の下落がドル売りを主導したが、ロンドン時間にはポンドドルユーロドルの下落がドル買いに寄与している。 ドルインデ