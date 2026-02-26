高市総理は26日、消費税の減税などを議論する「国民会議」をめぐり、立憲民主党に参加を呼びかけたと答弁した後、「声かけしていなかった。他党と誤認した」と訂正しました。高市総理は26日の参議院・本会議で消費税の減税などを議論する超党派の「国民会議」をめぐり、立憲民主党の斎藤嘉隆参院議員の質問に対して、「御党に対してもお声がけをしていると聞いている」と答弁しました。しかしその後、誤認だったとして発言を訂正し