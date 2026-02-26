「ずっと肩が重い」「首から背中までバキバキ」そんな不調を抱えたまま、仕事や家事をこなしていないだろうか。肩こりは放っておくと頭痛や集中力低下の原因にもなりやすい。だからこそ大事なのは、“気づいたときにすぐケアできる環境”を整えること。今回は、ピンポイントで押せる指圧器から、肩甲骨を動かす専用ピロー、温熱低周波治療器まで、自宅で使える本気の肩こり対策グッズを厳選して紹介する。【写真】“鬼レベル”の