去年1年間に生まれた子どもの数が過去最少となったことについて、尾崎官房副長官はきょう（26日）、「安心して子育てができる社会の実現に向けて取り組む」と強調しました。厚生労働省によりますと、2025年に生まれた子どもの数は、日本で生まれた外国人などを含む速報値で、2024年と比べておよそ1万5000人減り、70万5809人でした。10年連続で減少していて、統計を始めた1899年以降、過去最少となりました。尾崎官房副長官はきょう