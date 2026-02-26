【WWE】RAW（2月23日・日本時間24日／ジョージア・アトランタ）【映像】リアル「南斗水鳥拳」なムーンサルト期待のルーキーがもはや理解不能レベルの驚異的な跳躍力を見せつけ、大ベテランを撃破。規格外でアニメやマンガのような空中での「ふわり」と浮かぶ姿に「南斗水鳥拳かよ！」「もはや舞空術」といった驚きのワードが飛び交った。WWE「RAW」で、現在売り出し中の“飛びすぎルーキー”ジェボン・エバンスとコフィ・キン