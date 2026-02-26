道路を走行しながら地下の空洞を調査する車両＝2025年12月、東京都内政府は、道路を管理する国と、地中の上下水道管を管理する自治体が点検や修繕で連携を強化する方針を固めた。埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けた対策の一環で、維持管理の協定締結に関する制度を創設。調査体制を充実させ、陥没につながる地中の空洞の早期発見を図る。関連法改正案を今国会に提出し、2026年度中の運用開始を目指す。政府関係者が26日明らかに