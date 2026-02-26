歌手の知念里奈（45）が27日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。長男について語った。知念の長男・井上慈英はバレエダンサー。現在はドイツのバレエ学校に留学中であるといい「この夏に会いに行きたいなと思ってるんですけど」。続けて「この夏卒業なので、もういよいよ就活というか。バレエ団をどこにするのかを、オーディションを今ちょうどやってるところです」と明かし「