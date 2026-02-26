東京・大阪の2都市で開催される「METROCK2026」。2026年5月16日（土）・17日（日）に東京都江東区・海の森公園にて「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が、5月30日（土）・31日（日）に大阪府堺市・海とのふれあい広場にて「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が開催される。このたび、第4弾出演アーティストが発表された。新たに発表されたのは、東京・大阪の両会場に出演する[Alexandros]、キュウソネコカミ、Chill