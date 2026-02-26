B3所属の香川ファイブアローズは2月26日、筑波大学4年の福田健人が2025－26シーズンの特別指定選手のプロ契約として加入することを発表した。 現在22歳で徳島県出身の福田健人は、194センチ98キロのシューティングガード。中部第一高校ではインターハイ優勝を経験した。筑波大学進学後は、2023年の新人戦で1試合平均12.8得点8.4リバウンド1.8ブロックをマークし準優勝に輝いてい