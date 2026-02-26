香川県まんのう町の讃岐まんのう公園では「ロウバイ」が満開となっています。 【写真を見る】【春の訪れ】讃岐まんのう公園で「ロウバイ」が見ごろ甘い香りに包まれる【香川】 ロウの様につややかな花びらが特徴の「ロウバイ」です。1月下旬から花をつけ始め今、見頃を迎えています。辺りいっぱいに漂う甘い香りに包まれながら訪れた人は足を止めてひと足早い春の訪れを楽しんでいました。（訪れた人）「ここに来たら心もすっ