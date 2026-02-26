2026年2月25日、フィギュアスケート選手の宇野昌磨が自身のYouTubeチャンネルを更新。スキーに挑戦する様子を公開した。 （関連：【画像あり】「五輪メダリストの身体能力」視聴者も圧倒された宇野の滑り） 宇野は動画冒頭で、『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』を見て「刺激を得た」「滑りたい」と思い、今回「本気の宇野昌磨」をお届けすると語った。そして場面は変わり、スキー場。さっそうと