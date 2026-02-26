（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は26日、福岡ソフトバンクホークスの王貞治球団会長に「一等景星勲章」を授与した。台湾の同勲章と日本の文化勲章を受けた王さんについて「日本と台湾の共同の誇りだ」と話した。台北市の総統府で行われた式典では授与の理由について、長年にわたり台湾野球の発展に尽力し、とりわけ青少年の育成と後進の指導に多大なる貢献をしたことや、日台文化交流の推進に積極的に取り組み、真摯（し