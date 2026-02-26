犯罪捜査や行方不明者の捜索で活躍する訓練犬の能力を競う大会が福山市で開かれました。凛々しいシェパードに、かわいらしいプードル。日本警察犬協会の主催で開かれた競技会には中国地方を中心に約200匹が出場しました。■犬の紹介「ジャーマン・シェパードです」長野県からやってきた小倉こずえさんは、警察犬として活動しているシェパードの「さくら」と参加しました。■小倉こずえさん「長野県