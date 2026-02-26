県内の高校生が地元企業の仕事服を考案しました。テーマは「働くを、かっこよく」です。お披露目されたのは、高校生が考案した仕事服です。地元製造業の友鉄工業から依頼を受けた広島桜が丘高校の2年生が「探究授業」の一環として作業服を改良しました。友鉄工業は、溶かした鉄を型に流し込むなどしてカープやお好み焼きなど様々なデザインのマンホールの蓋をつくっています。生徒たちが特に重視したのは機能性