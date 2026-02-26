三栄コーポレーション [東証Ｓ] が2月26日大引け後(18:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の13億円→11億円(前期は21.4億円)に15.4％下方修正し、減益率が39.5％減→48.8％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.9億円→2.9億円(前年同期は9.3億円)に40.7％減額し、減益率が47.2％減