〇ミズノ [東証Ｐ] 100億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。調達資金は直営店出店やEコマース強化、販路拡大、自己株式取得に充てる。 [2026年2月26日] 株探ニュース