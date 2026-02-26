今週は中山競馬場で、第100回（GII、芝1800m）が行われる。伝統の一戦にGI馬を含む強豪が覇を競う。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬14頭の全頭診断を行う。 ■中山記念2026 出走予定馬全頭診断 ・エコロヴァルツ 昨年の本レース2着馬。当時は勝ち馬とハナ差に敗れたものの、斤量差があったとはいえGI馬ソウルラッシュに先着した事実は見逃せない。右回りの芝1800mは【3.1.0.0】連対率100％。今年も好勝負が期待で