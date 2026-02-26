大阪3月限 日経225先物58850+60（+0.10％） TOPIX先物3887.5+34.0（+0.88％） 日経225先物（3月限）は前日比60円高の5万8850円で取引を終了。寄り付きは5万9330円と、シカゴ日経平均先物（5万9680円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。だが、シカゴ先物には届かなかったこともあり、現物の寄り付き直後につけた5万9380円を高値に、その後は利益確定に伴うロングの解消が優勢になった。 前場中盤にかけて