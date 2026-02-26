26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万9040円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては286.61円高。出来高は1893枚となっている。 TOPIX先物期近は3896ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.66ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物