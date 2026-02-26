中国SNSの微信（ウィーチャット）で26日、「台湾の少女が東京の街中で故意に突き飛ばされた」との文章が配信された。文章はまず、「東京・渋谷のスクランブル交差点で撮影された1本の動画が25日に大量に拡散された。動画には台湾の少女が日本人女性にぶつかられて倒れる様子が映っている。ぶつかった相手はさっさと立ち去った」と記し、この動画が大きな議論を呼んだことを伝えた。文章によると、少女は母親と一緒に東京旅行の最後